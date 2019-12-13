ABD ile Çin, ticaret savaşlarını sonlandıran ön anlaşmayı duyurdu
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ABD ile Çin, ticaret savaşlarını sonlandıran ön anlaşmayı duyurdu

ABD Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen ise, "İki ülke, bir ekonomik ve ticaret ön anlaşması metni üzerinde bir görüş birliğine vardı" dedi

13.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:17
ABD ile Çin, ticaret savaşlarını sonlandıran ön anlaşmayı duyurdu

, Çin ile ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.


Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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