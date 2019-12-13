ABD ile Çin, ticaret savaşlarını sonlandıran ön anlaşmayı duyurdu

13.12.2019 21:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:17

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret müzakerelerinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.



Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle