ABD Hava Kuvvetleri'nden Firar Eden Yüzbaşı 35 Yıl Sonra Bulundu

Yüksek derecede gizliliğe sahip bilgi ve belgelere erişime sahip olan William Howard Hughes Jr, 1983'te New Mexico eyaletinde banka hesabından 19 farklı noktadan 28,500 dolar çektikten sonra ortadan kaybolmuştu.

DEPRESYONA GİRDİĞİ İÇİN KAÇMIŞ

Yetkililer, adının Barry O'Beirne olduğunda ısrar eden bir kişiyi, pasaportta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle sorguladı. Sorgu sırasında ifadesindeki tutarsızlıkların üzerine gidilince, gerçek adının William Hughes olduğunu itiraf etti.

Hughes, Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken depresyona girdiği için firar ettiğini ve sahte bir kimlik oluşturduğunu iddia etti.

EN ÇOK ARANAN 7 KİŞİDEN BİRİYDİ

Yüzbaşı Hughes'ın California'daki Travis Hava Üssü'nde tutulduğu belirtildi. Hughes kaybolduğunda, NATO yetkilileriyle birlikte çalıştığı Hollanda'dan yeni dönmüştü.

Gizli bilgilere erişimi nedeniyle kaçak olarak ilan edilmiş ve ABD Hava Kuvvetleri'nin en çok aradığı yedi kişiden biri olmuştu.