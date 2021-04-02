ABD First Lady'si Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası
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ABD First Lady'si Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD First Lady'si Biden'dan uçaktaki gazetecilere 1 Nisan şakası

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına hostes kılığına girerek 1 Nisan şakası yaptı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında uçaktaki gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına hostes kılığına girerek 1 Nisan şakası yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Kaliforniya'dan Washington'a yapılan uçuş sırasında kısa siyah peruk, siyah maske ve 'Jasmine' yazılı yaka kartıyla hostes kılığına girerek gazetecilere ve gizli servis çalışanlarına dondurma dağıttı. Jill Biden, daha sonra peruğunu çıkararak "1 Nisan" diye seslendi. Gazeteciler şakaya tamamen kandıklarını ama Biden'ın ekibindekilerin dahi kendisini tanıyamadığı için rahatladıklarını ifade etti. Gazetecilerin şaşkınlık yaşadığı, dağıtılan dondurmanın da lezzetli olduğunu ifade ettikleri belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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