ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Pompeo, "Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.
NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
POMPEO'DAN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pompeo, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız