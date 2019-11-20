ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

20.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:00

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geldi.

NATO Karargahında gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Pompeo, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Brüksel'de yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Zorlukların üstesinden gelmeye ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.