Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı

21.10.2019 23:29

Suriye mutabakatı için Türkiye'ye gelen ABD heyetinde yer alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC'de yer alan skandal demecinde, Trump'ın gerekli görülmesi durumunda Türkiye'ye karşı bir askeri harekât gerçekleştirebileceği tehdidinde bulundu. "Barışı savaşa tercih ederiz" diyen Pompeo, "Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump'ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bitmesine saatler kala Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Pompeo, "Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump'ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" dedi. Pompeo, ABD'nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek durumların ne olduğu sorusuna karşılık vermedi ve "Başkan'ın ABD'nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemiyorum." açıklamalarında bulundu.

Gazeteci Wilfred Frost'a konuşan Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini ifade etti. Röportajda Pompeo, Türkiye ile anlaşmanın hayat kurtardığına tamamen ikna olduğunu söyleyerek anlaşmayı savundu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin de bulunduğu ABD heyeti perşembe günü Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ile mutabakata varmıştı.

Mutabakat kapsamında ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütünün ağır silahlarını teslim edip güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı 120 saatliğine askıya alındı.

Terör örgütünün 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölge alanından çekilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde bölgede güvenli bölge icra edilecek ve Barış Pınarı Harekatı sonlandırılacak.

Güvenli bölgenin inşası ve icrası konusunda ilerleyen zamanlarda ABD ile iş birliği artırılacak.

ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya anlaşma kapsamında kabul ettiği şartları uygulatmadığı takdirde ise Barış Pınarı Harekatı'na devam edilecek.

Türkiye, ABD'nin YPG/PKK ve güvenli bölge konusunda sözlerini yerine getirmemesi üzerine 9 Ekim'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarına karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.