ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC'da Meet the Press programında açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki savaşın henüz bitmediğini belirten Rubio "Yapılması gereken birkaç iş var" diyerek Hamas'tan bir talepleri olduğunu aktardı.

"ESİRLERİN BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM"

Rubio " Gazze'de üç gün içinde Hamas'tan bağımsız bir yönetim yapısı kurmak mümkün değil. İsrail-Hamas anlaşması üzerine görüşmeler yapılıyor. Esirlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

"BU OLDUKÇA ZOR OLACAK"

"Hamas'ın gerçekten ciddi olup olmadığını, bu teknik görüşmelerin lojistik açısından nasıl ilerlediğinden çok hızlı bir şekilde anlayacağız" ifadelerini kullanan ABD'li Bakan Rubio silahsızlanma sürecinin ele alınacağı planın ikinci aşamasının ise kolay olmayacağını belirtti. Rubio "Bu zor olacak" dedi.

ATEŞKES ÇAĞRISINA RAĞMEN BOMBALAMA DEVAM ETTİ

Gazze'deki yetkililer, bugün bölgede en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da ölü sayısını doğrularken, İsrail bombardımanlarının kentin farklı bölgelerinde devam ettiği bildirildi.

Trump'ın geçtiğimiz cuma günü İsrail'e "bombalamaları derhal durdurma" çağrısı yapmasına ve İsrail ile Hamas heyetlerinin ateşkes teklifini görüşmek üzere Mısır'a gitmesine rağmen saldırılar sürüyor.

CNN International'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin yarın Şarm el-Şeyh'te başlaması bekleniyor.