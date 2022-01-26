ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik ilerleyen günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu.

"Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya'ya kalmış." dedi.

"Rusya ile diplomasiyi sürdürmemiz önemli. Ama her iki şekilde de hazırız"

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