Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi - Haberler

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Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 4 ve 11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır ülkelerini ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile görüşmek için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne saat 19.30'da giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, basına kapalı bir şekilde heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan/ İHA)

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

Son dakika: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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