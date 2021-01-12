ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını belirterek, "Türkiye'nin F-35 üretimindeki payı 2021 ve 2022 yıllarında daha da azaltılacak" dedi. Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle F-35 programından tamamen çıkartılmıştı.

Rus basınına konuşan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretimine katılımında değişiklik olup olmayacağına dair soruları yanıtladı.

ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programındaki statüsüne bakışında hiçbir değişiklik olmadığını belirten ve Ankara'nın programdan çıkartıldığını hatırlatan Campbell, "F-35 parçalarının üretimi, 2020 yılında diğer ülkelere kaydırıldı ve Türkiye'nin üretimdeki payı 2021 ile 2022'de daha da azalacak" ifadelerini kullandı.

F-35 PROGRAMININ TAM KAPASİTELİ SERİ ÜRETİMİ ASKIYA ALINDI

Pentagon, 398 milyar dolar değere sahip F-35 programının tam kapasiteli seri üretimini askıya aldığını, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini açıklamıştı. F-35'lerin üreticisi konumundaki Amerikan Lockheed Martin de Kovid-19 sebebiyle 141 adet olan 2020 F-35 teslim hedeflerinin tutmayacağını, yılı toplam 123 adet teslimle kapatacaklarını duyurmuştu.