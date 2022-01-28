Karadeniz'in kuzeyinde savaş tehlikesini gören ABD'den peş peşe açıklama: Rusya, Ukrayna'ya girme kabiliyetine ulaştı

Abd Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizi değerlendirdi.

"RUSYA NİHAİ KARARINI VERMEDİ"

Austin, Rusya'nın Belarus ve Kırım dahil Ukrayna sınırı boyunca yüz binlerce asker yığdığını ve bu yığınağı artırdığını dile getirdi. Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Akdeniz'de de askeri faaliyetlerini artırdığına işaret eden Austin, "Putin'in bu güçleri Ukrayna'ya karşı kullanmak için henüz nihai bir karar verdiğine inanmıyoruz ama açıkçası artık bunu yapma kabiliyetine erişmiş durumda." dedi.

"RUSYA NATO'YU İSTEMİYOR"

Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin, Moskova'nın batısında güçlü ve kararlı bir NATO istemediği anlamına geleceğini söyledi. Abd'nin muharebe amacıyla Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini yineleyen Austin, ABD vatandaşlarının tahliye edilmesi konusunda asker gönderme seçeneğine ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

SOĞUK SAVAŞ VURGUSU

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu ifade etti. Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunun özellikle kentsel kesimlerde felaket olacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'ya askeri ekipman desteği vermeye devam edeceklerini belirten Milley, Rusya'nın NATO ülkelerinden herhangi birisine müdahalesi durumunda NATO anlaşmasının beşinci maddesi kapsamında güçlü bir NATO gücünün karşılık vereceğini söyledi.

DONBAS KRİZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.