Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taaruz Komutanlığı, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze "Minuteman III"ün dün gece denendiğini açıkladı. Kıtalararası balistik füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, California'daki Vandenberg Hava Üssü'nde denenen kıtalararası balistik füzesinin nükleer başlık taşımadığı ifade edildi.

Söz konusu denemenin, ABD'nin nükleer gücünün güvenli, etkili ve 21'inci yüzyıl tehditlerini bertaraf edecek durumda olduğunu gösterdiği belirtilen açıklamada, "Kıtalararası balistik füzenin atmosfere dönüş aracı, Kwajalein Adası'na kadar yaklaşık 4 bin 200 mil mesafe kat etti." bilgisi verildi.

Kıtalararası balistik füzeler, atmosferin dışında çıktıktan sonra dünya üzerindeki hedeflerini vurmalarını sağlayan bir atmosfere geri dönüş aracı ile fırlatılıyor.

FÜZE DENEMELERİNİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Nükleer kapasiteli füzenin seçime günler kala test edilmesi dikkati çekti. Komutanlık, sosyal medya hesabından söz konusu fırlatmanın görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri