Gerginliği tırmandıracak hamle! ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
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Gerginliği tırmandıracak hamle! ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

05.01.2021 20:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:23
Gerginliği tırmandıracak hamle! ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD'den Orta Doğu'da gerginliği artıracak yeni bir hamle geldi. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın madencilik ve çelik sektöründe kilit öneme sahip 16 şirketi yaptırım listesine aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, metal sektörünün İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi görevi yeni Başkan Joe Biden'a devretmesine sayılı günler kala İran'a yaptırımları genişletmeye devam ediyor.

16 ŞİRKET YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı'na ait resmi sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada, İran'ın madencilik ve çelik sektöründe kilit öneme sahip 16 şirketin yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC) Çin merkezli bir grafit elektrot tedarikçisinin yanı sıra 12 İranlı çelik ve diğer metal ürünleri üreticisine ve 3 İranlı büyük bir metal ve madencilik holdinginin yabancı merkezli satış acentelerine yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, metal sektörünün İran rejimi için önemli bir gelir kaynağı olduğuna vurgu yapıldı.

YAPTIRIM KARARININ ARDINDAN BİR DE MEYDAN OKUDU

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin ise yaptığı açıklamada, "Trump Yönetimi, terörist gruplara destek olmaya, baskıcı rejimleri desteklemeye ve kitle imha silahları aramaya devam eden İran rejiminin gelirlerini engellemeye kararlıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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