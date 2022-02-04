ABD'den Erdoğan'ın Kiev ziyaretiyle ilgili dikkat çeken yorum: Bölgesel istikrarı güçlendirecek bir hamle

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini değerlendirdi.

"BÖLGESEL İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEK BİR HAMLE"

Erdoğan'ın Kiev ziyaretinin NATO müttefiki Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğini ortaya koyduğunu belirten Price, "Bunun bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşünüyoruz." dedi. Price şöyle devam etti:

"Biz kendimiz Ukrayna'ya eşi görülmemiş düzeyde savunma, güvenlik yardımı sağladığımız gibi, NATO müttefiklerimize de Ukraynalı ortaklarımıza ABD menşeli ekipmanı sağlama yetkisi verdik ve ortakları ve müttefikleri, olası bir Rus işgalini caydırmak için, Rusya'nın saldırganlığına direnmeleri için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya genel olarak teşvik ediyoruz."

RUSYA'YA YÖNELİK DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rusya'yı yürüttüğü "dezenformasyon kampanyası"nı durdurmaya ve barışçıl bir çözüm için diplomasi ve diyaloğa girmeye çağırdıklarını ifade eden Price, Rus istihbaratının, televizyon, radyo, sosyal medya ve konferans gibi platformlarda geniş bir dezenformasyon ve propaganda çabası içinde olduğunu bildiklerini söyledi.