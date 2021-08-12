ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
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ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin
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ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Taliban'ın ülkenin bir çok ilini ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki vatandaşlarına güvenlik riski nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı.

Taliban'ın etkisi artırdığı Afganistan'da durum kötüleşirken, ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan uyarıda, ABD vatandaşlarının uygun ticari uçuşları kullanarak bir an önce Afganistan'dan ayrılmaları istendi.

Bilet alamayacak durumdaki kişilerin Büyükelçilikle irtibata geçebileceği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik durumu ve personel sayısının azlığı nedeniyle Büyükelçiliğin vatandaşlara yardım etme imkanının son derece sınırlı olduğuna da dikkat çekildi.

TALİBAN 10 İL MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları (1)
EREN İSMAİL: Nedenki. Huzuru bozan siz kuleleri yıkıp sebep arayıp oraya giren siz talibani iisidi pydsi hepsine silah satan siz korkacak bişey yok bence Amerika icin
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