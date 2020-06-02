ABD'deki protestolarda çıkan silahlı çatışmada bir polis memuru öldü ABD'de ülke geneline yayılan protestolarda, eylemciler ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada vurulan bir polis memuru hayatını kaybederken, dört polis de yaralandı.

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda şiddet giderek artıyor. Las Vegas'ta polis ile eylemciler arasında çıkan silahlı çatışmada başından vurulan bir polis memuru hayatını kaybederken, dört polis de yaralandı.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Polis merkezleri de dahil binaların yakıldığı ve yağmaların başladığı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü. Birçok eyalette sokağa çıkma yasağı ilanı edilirken, polislerin müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı.

BİR POLİS BAŞINDAN VURULDU

Sokağa çıkma yasaklarının kontrolü için polisler birçok kentte belirli yerlere barikat kurarken göstericiler ile polisler sürekli karşı karşıya geliyor. Las Vegas'ta polisler ile eylemciler arasında da silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada dört polis yaralanırken, bir polis memuru da hayatını kaybetti.