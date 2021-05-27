ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan Biden yönetimine "Filistinlilerin insan haklarını koruyun" çağrısı
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ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan Biden yönetimine "Filistinlilerin insan haklarını koruyun" çağrısı

ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşundan Biden yönetimine 'Filistinlilerin insan haklarını koruyun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Filistin halkının insan haklarını korumak için harekete geçmeye çağırdı.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Filistin halkının insan haklarını korumak için harekete geçmeye çağırdı.

USCMO tarafından Blinken'a gönderilen mektupta, ABD yönetimi, İsrail'e sağladığı diplomatik, askeri ve siyasi yardımı durdurmaya davet edildi.

ABD'nin bunu yapmaması durumunda, Başkan Joe Biden'ın "insan hakları ABD dış politikasının merkezinde olacak" söylemine ters düşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrailli yetkililere durmalarını söylemelidir." ifadesi yer aldı.

ABD'deki Müslüman topluluğun, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik muamelelerinden dolayı son derece rahatsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası, Batı Şeria'daki işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşimci planını bitirmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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