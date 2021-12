ABD'deki hortum felaketinde can kaybı 93'e yükseldi

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde can kaybı 93'e ulaşırken, Kentucky eyaletinde ise can kaybının en az 80 olduğu aktarıldı.

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Hortum felaketinde toplam can kaybının 93'e ulaştığı bildirildi.

Hortum felaketinden an fazla etkilenen Kentucky eyaletindeki can kaybına ilişkin basına konuşan Vali Andy Beshear, eyaletteki can kaybının en az 80 olduğunu açıklayarak, bu sayının 100'ü aşmasının beklediklerini yineledi.

Mayfield'deki çöken mum fabrikasından 40 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarılırken, 60 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Beshear, çöken fabrikada daha fazla kurtulan olma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, dünden bu yana sağ olan kimseye ulaşılamadığını ifade etti.

Kentucky Vali Yardımcısı Jacqueline Coleman ise yaptığı açıklamada, ölü sayısının "her saat" artmaya devam ettiğini ifade ederek, acil müdahale ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini ve kapı kapı dolaşarak insanlarla temas kurduğunu açıkladı.

Kentucky'de yer alan Mayfield kasabasında kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan yerel kongre üyesi James Comer, hortumun şimdiye kadar görülen en geniş hortum olduğunu ifade ederek, "Hayatım boyunca gördüğüm en yıkıcı fırtına hasarı. Bu hortumla aynı uzunlukta hortumlarımız oldu ama bu hortumun genişliğinde hiç olmadı" dedi.

Illinois'te 6 Amazon çalışanı öldü

Illinois eyaletinde yer alan Edwardsville'de ise hortum nedeniyle e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çökmüştü. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu 6 çalışanın hayatını kaybettiği ifade edilerek, kaç kişinin kayıp olduğu ise bilinmiyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yaptığı açıklamada, hortum felaketinde hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirterek, bölge halkına destek sözü verdi. - KENTUCKY