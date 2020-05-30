ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde göstericiler adına konuşan aktivist Tamika Mallory "Amerika siyahları sömürdü. Asıl yağmacı olan sizsiniz" dedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ve polisin müdahalesinin ardından şiddetlenen gösteriler sürüyor. Kentin birçok bölgesinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, pek çok iş yeri, banka ve kamu binasının ateşe verildiği ve yağmalandığı görüldü.

EYLEMCİLER SİYAHİLERE İLİŞKİN SUÇA KARIŞAN POLİSLERİN TUTUKLANMASINI İSTİYOR

Minneapolis'te eylemciler adına konuşan Tamika Mallory'in söyledikleri ise sosyal medyada çok konuşuluyor. Eylemcilerin taleplerini sıralayan ve Floyd'un öldürülmesine neden olanlar başta olmak üzere siyahlara ilişkin suça karışan tüm polislerin derhal tutuklanmasını istediklerini söyledi.

"BİZE YAĞMADAN BAHSETMEYİN"

Mallory, "Amerika'nın özgürlükler ülkesi olduğunu söylüyorsunuz. Burada siyahlar için asla özgürlük olmadı. Amerika siyahları sömürdü. Bize yağmadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizsiniz(devlet)" dedi.