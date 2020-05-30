ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde göstericiler adına konuşan aktivist Tamika Mallory "Amerika siyahları sömürdü. Asıl yağmacı olan sizsiniz" dedi.

ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
30.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:23

ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan ve polisin müdahalesinin ardından şiddetlenen gösteriler sürüyor. Kentin birçok bölgesinde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken, pek çok iş yeri, banka ve kamu binasının ateşe verildiği ve yağmalandığı görüldü.

EYLEMCİLER SİYAHİLERE İLİŞKİN SUÇA KARIŞAN POLİSLERİN TUTUKLANMASINI İSTİYOR

Minneapolis'te eylemciler adına konuşan Tamika Mallory'in söyledikleri ise sosyal medyada çok konuşuluyor. Eylemcilerin taleplerini sıralayan ve Floyd'un öldürülmesine neden olanlar başta olmak üzere siyahlara ilişkin suça karışan tüm polislerin derhal tutuklanmasını istediklerini söyledi.

"BİZE YAĞMADAN BAHSETMEYİN"

Mallory, "Amerika'nın özgürlükler ülkesi olduğunu söylüyorsunuz. Burada siyahlar için asla özgürlük olmadı. Amerika siyahları sömürdü. Bize yağmadan bahsetmeyin. Yağmacı olan sizsiniz(devlet)" dedi.

Dünya Manşet

Haberler

Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi Haber
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı Haber
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada Haber
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler Haber
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Antik dünyanın ayakta kalan tek yapısının 4.600 yıllık gizemi çözüldü!
Antik dünyanın ayakta kalan tek yapısının 4.600 yıllık gizemi çözüldü!
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Floyd'un öldürülmesine karşı protestolar Beyaz Saray önüne taşındı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
Twitter, Trump konusunda geri adım attı: Kurallarımıza aykırı bir durum tespit etmedik
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede evlendi
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Sırlar ortaya çıkıyor! Uçaktaki cinsel ilişki skandalında yeni detay
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
George Floyd ve onu öldüren polisin geçmişte iş arkadaşı oldukları ortaya çıktı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
Çekirge istilasına karşı son çare: Gürültü yapın, şehri geçip giderler
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
ABD polisi, siyahi protestocularla baş edemeyince Amerikan ordusu harekete geçti
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetini şiddeti yücelttiği için gizledi
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
Twitter, Donald Trump'ın ardından Beyaz Saray'ın tweetini de engelledi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Hindistan'da bir rahip, koronavirüsün sona ermesi için bir kişiyi kurban etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Ayasofya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 18:23:54. #1.15#
title