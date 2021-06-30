ABD'deki facia göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayıp yetkililere bildirmiş

ABD'de çöken 12 katlı binada bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ölü sayısı 12'ye ulaşırken, 149 kişi için arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan binanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bilgiler de ortaya çıkarken, havuzdan sorumlu bir kişinin bina çökmeden 36 saat önce betondaki çatlakları fark edip fotoğraflayarak bina yetkililerine bildirdiği öğrenildi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde yaşanan felaket ülkenin gündeminden düşmüyor. 40 yıl önce inşa edilen 12 katlı Champlain Towers apartmanının çökmesiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda en az 12 kişi hayatını kaybederken, 149 kişi için aramalar devam ediyor.

OLAYDAN 36 SAAT ÖNCE ÇATLAKLARI FOTOĞRAFLAMIŞ

Öte yandan binanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada da yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Miami Herald gazetesine konuşan binada havuzdan sorumlu bir kişinin açıklamaları facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Olaydan 36 saat önce binanın bodrum katına inen ve havuza giden su sistemini kontrol eden ismini vermeyen sorumlu, betondaki çatlakları fark etti. Otopark katına geldiğinde borulardaki sızıntıları ve yerde biriken suyu da gören sorumlu, tanık olduğu manzarayı fotoğraflayarak bina yetkililerine bildirdi. Ancak fotoğraflar çekildikten yalnızca 36 saat sonra bina çöktü.

TAMİRAT İÇİN 15 MİLYON DOLAR

Soruşturmada dikkatler, binanın yapısal eksikliklerini gösteren 2018 tarihli mühendis raporuna da yöneldi. Yerel basında yer alan haberlere göre apartman birliğinin yöneticisi Nisan 2021'de, raporda tespit edilen beton hasarının "ciddi şekilde kötüleştiği" konusunda bina sakinlerini uyarmış ve tamiratın yapılması için yaklaşık 15 milyon dolar ödeme yapmalarını istemişti.