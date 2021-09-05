ABD'deki evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kamerada
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ABD'deki evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kamerada

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Herkesin gitmek istediği Amerika'da, Pensilvanya sokaklarındaki uyuşturucu bağımlısı evsizlerin içler acısı hali kameralara yansıdı. Bölgede pek çok bağımlının hiçbir şeyin farkında olmadan yerlerde süründüğü görüldü.

Sosyal medya platformu YouTube'da bir hesap, Philadelphia'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Pensilvanya'daki uyuşturucu bağımlısı evsiz insanların görüntülerine yer verdi. Herkesin gitmek istediği ve Amerikan rüyası olarak akıllara yer etmiş ABD sokaklarından gelen bu görüntüler görenleri korkuttu.

GÖRÜNTÜLER İÇLER ACISI

Söz konusu görüntülerde, caddelerdeki insanların içler acısı hali kameralara yansıdı. Pek çok insanın yarı baygın olduğu ve çevresindeki hiçbir şeyin farkında olmadığı görüldü.

BÖLGEDE ÖLÜMLER ÇOK FAZLA

YouTube hesabı, bölgenin Doğu Sahili'ndeki en büyük uyuşturucu pazarı olduğunu belirtti. Bölgede yüksek dozda uyuşturucudan dolayı çok fazla ölümün yaşandığı iddia edildi.

ABD'deki evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kamerada
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (2)
TAYFUN ASKEROĞLU: Lafmı soktun şimdi sen gezizekalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : En azından orda devlet yetkilileri uyuşturucu ticareti yapmıyor :D
Cevap Yaz 18 30 Yayından Kaldır
500
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