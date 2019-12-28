: ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

28.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:34

ABD'nin Texas eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

CİPE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI

Kaza ABD'nin Teksas eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi. Otoyolda seyreden bir TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı.

TIR'IN ALTINA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

TIR'ın otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı

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