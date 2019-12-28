ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!
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ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

ABD'de bir TIR sis nedeniyle yoldan çıktı. Daha önce olan bir kaza nedeniyle olay yerinde bulunan görevliler TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

28.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:34
ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

ABD'nin Texas eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir TIR'ın önündeki otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

CİPE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI

Kaza ABD'nin eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi. Otoyolda seyreden bir TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı.

TIR'IN ALTINA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

TIR'ın otomobile çarpması ve devrilmesi saniye saniye kameralara yansıdı


Haber Videosu

: ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!
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