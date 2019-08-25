Abd'de yıldırım öğrencilerin üzerine düştü: 6 yaralı
ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı.
25.08.2019 09:32
ABD'de golf turnuvasına katılan öğrenciler, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındı. O ağaca yıldırım düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
ABD'nin George eyaletindeki Atlanta şehrinde düşen yıldırım 6 öğrenciyi yaraladı. Öğrencilerin PGA Golf Kursu'na katıldıkları, yağmur sonrası bir ağacın altına sığındıkları belirtildi. Yıldırımın ise sığındıkları ağacın üzerine düştüğü belirtildi.
Kaynak: DHA