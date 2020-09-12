Son dakika haber! ABD'de yangından kaçmaya çalışan çocuk kucağında köpeği ile ölü bulundu
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Son dakika haber! ABD'de yangından kaçmaya çalışan çocuk kucağında köpeği ile ölü bulundu

Son dakika habere göre ABD'de yangından kaçmaya çalışan çocuk kucağında köpeği ile ölü bulunduABD, (DHA)- ABD'nin Oregon eyaletinde yangından kaçmaya çalışan 13 yaşındaki Wyatt Tofte, sığındıkları araçta anneannesi ve kucağında köpeği ile birlikte ölü bulundu.

12.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:57

ABD'de yangından kaçmaya çalışan çocuk kucağında köpeği ile ölü bulundu
ABD, (DHA)- ABD'nin Oregon eyaletinde yangından kaçmaya çalışan 13 yaşındaki Wyatt Tofte, sığındıkları araçta anneannesi ve kucağında köpeği ile birlikte ölü bulundu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin batı kıyısını etkisi altına alan yangınlarda, Oregon eyaletinin Marion bölgesinde alevlerden kaçmaya çalışan 13 yaşındaki Wyatt Tofte, sığındığı araçta kucağında köpeği ile ölü bulundu. Çocuğun yanında 71 yaşındaki anneannesi Peggy Mosso'nun da bulunduğu ve onun da hayatını kaybettiği belirtildi. Çocuğun annesi Angela'nın ise aracın yanında onları kurtarmaya çalışırken bulunduğu ve kritik durumda olduğu ifade edildi. Ayrıca, çocuğun babası Chris'in de kurtulduğu belirtildi.
Yerel medyaya konuşan bir aile yakınının 'Ailemiz 13 yaşındaki iyi kalpli Whatt'ımız ve anneannesi Peggy'nin, Santiam Yangını'ndaki kaybıyla harap oldu. Wyatt'ı uzun süre aradıktan sonra, kucağında köpeği ile bir arabada bulundu, ancak maalesef yangından kurtulamadı. Tüm vücut yanığı olan Angie'nin (Angela) durumu kritik. Tüm acil yardım görevlilerine ve aramaya yardım eden kişilere teşekkür etmek istiyoruz. Ailemiz, bu korkunç trajedi sırasında herkesten aldığı sevgi ve destek için de teşekkür ediyor' ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Son dakika haber! ABD'de yangından kaçmaya çalışan çocuk kucağında köpeği ile ölü bulundu

Kaynak: DHA

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