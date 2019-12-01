ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?
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ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?

ABD'de düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi

01.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:28
ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?

'nde (ABD) düzenlenen indirim kampanyası 'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi.


Black Friday'de yapılan 7.4 milyar dolarlık internet satışı, geçen seneye oranla yüzde 20 daha fazla oldu ancak 2018'deki Siber Pazartesi kampanyasıyla ulaşılan 7.9 milyar dolarlık alışverişin gerisinde kaldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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