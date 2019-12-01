ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?

01.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:28

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi.



Black Friday'de yapılan 7.4 milyar dolarlık internet satışı, geçen seneye oranla yüzde 20 daha fazla oldu ancak 2018'deki Siber Pazartesi kampanyasıyla ulaşılan 7.9 milyar dolarlık alışverişin gerisinde kaldı. Euronews.com'da Görüntüle