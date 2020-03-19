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Koronavirüs, Florida, Dünya

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 2 üyesine koronavirüs teşhisi kondu

Temsilciler Meclisi üyesi Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ve Utah Temsilcisi Demokrat Benjamin McAdams kendilerine koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu.

19.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:03
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 2 üyesine koronavirüs teşhisi kondu

Temsilciler Meclisi üyesi Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart ve Utah Temsilcisi Demokrat Benjamin McAdams kendilerine koronavirüs (Covid-19) teşhisi konduğunu duyurdu.

Cumhuriyetçi Diaz-Balart'ın ofisinden yapılan açıklamada, Cumartesi günü Balart'ın baş ağrısı ve ateşi de içeren semptomlar gösterdiği ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Apartmanında karantinada olduğu belirtilen Balart, "Daha iyi hissediyorum. Ancak herkesin bu konuyu ciddiye alması ve hastalanmamak ve virüsün yayılmasını önlemek için Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin talimatlarını takip etmesi önemlidir. Bu süreç boyunca bir ülke olarak daha güçlü olmak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Demokrat McAdams da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumartesi günü Washington'dan dönüşü sonrası semptomlar gösterdiğini ve Pazar günü doktoruna danıştıktan sonra hemen kendisini evde karantinaya aldığını söyledi. Tüm toplantılarını telefonla yaptığını belirten McAdams, bir süre sonra semptomlarının kötüleştiğini, Salı günü de doktorunun kendisini koronavirüs testi yaptırması konusunda bilgilendirdiğini ve bunun sonucunda yaptırdığı testin pozitif çıktığını duyurdu.


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Kaynak: DHA

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