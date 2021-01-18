Son dakika! ABD'de tedavisi biten deniz kaplumbağasına uydu alıcı takıldı
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Son dakika! ABD'de tedavisi biten deniz kaplumbağasına uydu alıcı takıldı

18.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:38
Son dakika! ABD'de tedavisi biten deniz kaplumbağasına uydu alıcı takıldı

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Florida eyaletinde polis tarafından deniz kıyısında hasta halde bulunan Connor isimli deniz kaplumbağası tedavisinin ardından doğaya salındı.

ABD'nin Florida eyaletinde polis tarafından deniz kıyısında hasta halde bulunan Connor isimli deniz kaplumbağası tedavisinin ardından doğaya salındı. Bilim insanları deniz kaplumbağdan haberdar olmak için kabuğuna uydu alıcısı taktı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Longboat Key şehrinde 6 Eylül'de Joshua Connors adlı polis memuru, kanalda süzülen bir deniz kaplumbağası ihbarı üzerine olay yerine gitti. Hasta olduğu belirtilen kaplumbağa tedavi edilmek üzere Mote Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Hastanesi'ne gönderildi. Kaplumbağaya 'Connor' adı verildi. Oldukça bitkin ve cilt erezyonuna uğrayan Connor'a enjekte edilebilen antibiyotik tedavisi uygulandı. Connor sığ bir rehabilitasyon havuzuna yerleştirildi.

KABUĞUNA UYDU ALICISI TAKILDI

Zamanla iyileşen Connor, tedavisinin ardından Meksika Körfezi'ne geri bırakıldı. Bilim insanları Connor'un aynı şekilde hastalanma durumuna karşı kabuğuna uydu alıcısı taktı.Connor daha sonra biliminsanların yardımıyla Meksika Körfezi'ne süzüldü.


Son dakika! ABD'de tedavisi biten deniz kaplumbağasına uydu alıcı takıldı
Son dakika! ABD'de tedavisi biten deniz kaplumbağasına uydu alıcı takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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