ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maskesiz dolaşabilecek

Yaklaşık 230 milyon doz aşı yapılan ABD'de maske ile ilgili yeni bir tavsiye kararı alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkede tamamen aşılanmış kişilerin maskesiz dışarıya çıkabileceğini, spor aktiviteleri yapabileceğini, kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebileceğini açıkladı. CDC'nin açıklamasında "İç mekanlarda ise maske kullanımına devam edilmeli" uyarısı yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), tavsiye niteliğindeki yeni koronavirüsü önlemlerini açıkladı. Açıklamaya göre, koronavirüsü aşısı olan kişiler tek başına ya da aşı olmuş aile ve arkadaşlarıyla açık havada buluşabilecek.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILABİLECEK

Ülkede tamamen aşılanmış kişiler maskesiz dışarıya çıkabilecek, spor aktiviteleri yapacak ve kalabalık olmayan ortamlarda yemek yiyebilecek.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK

ABD'de kuaförlerde, alışveriş merkezlerinde, sinema ve tiyatro salonlarında, kapalı restoranlarda maske zorunluluğu devam edecek.

NÜFUSÜN YÜZDE 28'İ TAM AŞILANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan verilere göre, 138 milyondan fazla kişi ya da nüfusun yaklaşık yüzde 42'si ilk doz, nüfusun yüzde 28'ini oluşturan en az 93 milyon kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 571 bin 922'ye çıktı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 32 milyon 45 bin 168'e yükseldi.

İSRAİL DE MASKELERİ ÇIKARMIŞTI

Nüfusa göre dünyada en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülkelerin başında gelen İsrail'de hayat normale dönmeye başladı. 16 yaş üstü kişilerin yüzde 81'inin aşılandığı ülkede, açık havada maske zorunluluğu kalkmıştı.