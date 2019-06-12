ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor

ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada 18-54 yaş aralığındaki kadınların çoğunlukla sosyalist bir devlette, erkeklerinse kapitalist bir devlette yaşamayı tercih ettikleri ortaya çıktı

ABD'de sosyalizm algısı değişiyor: Kadınlar kapitalizmi erkeklere göre daha az tercih ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma 18-54 yaş aralığındaki kadınların çoğunlukla sosyalist bir devlette, erkeklerinse kapitalist bir sistem altında yaşamayı tercih ettiklerini ortaya çıktı.

iki binden fazla yetişkininin katıldığı anket, uzmanlara göre soğuk savaştan bu yana ABD'de sosyalizme karşı hissedilen olumsuz ön yargıların azaldığını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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