ABD'de şiddetli rüzgar seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı 45 TIR devrildi
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ABD'de şiddetli rüzgar seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı 45 TIR devrildi

ABD'de şiddetli rüzgar seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı 45 TIR devrildiABD, (DHA) ? ABD'nin Utah eyaletinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, otoyolda seyir halindeki 45 TIR şiddetli rüzgardan devrildi.

10.09.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:11

ABD'de şiddetli rüzgar seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı 45 TIR devrildi

ABD, (DHA) ? ABD'nin Utah eyaletinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, otoyolda seyir halindeki 45 TIR şiddetli rüzgardan devrildi.

ABD devam eden yangınlara bir de şiddetli rüzgar eklendi. Utah eyaletinde, şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle trafik kazalarında artış yaşanan Utah Otoyol Devriyesi sürücülere yönelik uyarı yayınladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle otoyolda 45 TIR devrilirken, 4 şoförünün yaralandığı bildirildi. Otoyolda yaşanan can pazarı ise, amatör kamera tarafından kayda alındı. Sürücüler şiddetli rüzgar nedeniyle trafikte seyir halinde zor anlar yaşadı.

ABD'de şiddetli rüzgar seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı 45 TIR devrildi

Kaynak: DHA

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