ABD'de sel: 4 ölü
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ABD'de sel: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'de sel: 4 ölü

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville'de meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu selde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville'de meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu selde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville'de aşırı yağış ve fırtına sele neden oldu. İlk belirlemelere göre 4 kişi sel nedeni ile hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden 1'inin Nashboro Village golf sahasında bulunduğu aktarılırken, kurbanın cansız bedeninin sel suları tarafından golf sahasına sürüklenmiş olabileceği ifade edildi.

Wentworth-Caldwell Park'ın bitişiğindeki ormanlık alanda ise 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Departman, Walmart mağazasının yakınlarında sel sularının altında kalmış aracın içinde ise 1 erkeğin cansız bedenin ulaşıldığını bildirdi.

130 kişi kurtarıldı

Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Nashville İtfaiye Departmanına bağlı ekiplerin şu ana kadar araçlarında ve evlerinde mahsur kalan en az 130 kişiyi kurtardığı belirtildi. - TENNESSEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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