ABD'ye ait savaş gemisinde yangın çıktı ABD'de limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı. İtfaiye departmanı, yangında şu ana kadar 1 kişinin yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki San Diego Deniz Üssü'nde rutin bakımlar nedeni ile demirli olan USS Bonhomme Richard'ın isimli savaş gemisinde yangın çıktı.

San Diego İtfaiye Departmanı bağlı ekipler yangına hem karadan hem denizden müdahale ediyor. Departman, yangında şu ana kadar 1 kişinin yaralandığını aktardı. Görgü tanıkları ise gemide patlama sesi duyduklarını ve ardından yangın çıktığını iddia etti.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

ABD Donanması, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Üs ve yerel itfaiye ekipleri, San Diego Deniz Üssü'nde bulunan USS Bonhomme Richard'ın üzerinde devam eden yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Donanma Sözcüsü Krishna Jackson, yaptığı açıklamada geminin rutin bakım için San Diego limanında demirli olduğunu aktarırken, yangın sırasında denizcilerin gemide olmadığını açıkladı.

SAVAŞ GEMİSİ İKİ HOLLYWOOD YAPIMINDA KULLANILDI

Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı "Savaş Gemisi" ve "Cesaret Eylemi" adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore'de yapılan manevralarda görev almıştı.

Kaynak: İHA