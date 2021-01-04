ABD'de aşı haberleri rahatlık getirdi: Artık her 6 saniyede 1 kişi koronavirüse yakalanıyor

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, her 6 saniyede 1 kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Garcetti aşı haberlerinin herkesi umutlandırdığını ve davranışların rahatlamasına neden olduğunu söyledi.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, CBS'de açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının etkisini hissettirdiği bölgede yaşananları kamuoyu ile paylaşan Garcetti, "Los Angeles'ta her 6 saniyede 1 kişiye koronavirüs bulaşıyor" dedi.

"AŞIYLA İLGİLİ HABERLER VATANDAŞLARIN RAHATLAMASINA NEDEN OLDU"

Nüfusun yoğun bölgelerde sıkışıp kaldığını ve geniş ailelerde de kolayca bulaştığını dile getiren Garcetti, "Aşı ile ilgili haberler herkesi umutlandırdı ve bu da davranışların rahatlamasına ve kuralların gevşetilmesine sebep oldu fakat önümüzdeki aylar zorlu olacak" ifadesini kullandı.

"NÜFUSUN YÜZDE 80'İ DOĞRU KORUNSAYDI DURUM ÇOK DAHA VAHİMDİ"

Los Angeles'ın federal hükümetten yeteri kadar aşı alamadığını dile getiren Garcetti, "Halkın yüzde 95'i kurallara uyuyor ve sosyal mesafeye dikkat ediyor fakat bu halen çok tehlikeli bir hastalık. Eğer nüfusun sadece yüzde 80'i doğru şekilde korunsaydı durum çok daha vahim olurdu" dedi.

TOPLAM 806 BİN VAKA BULUNUYOR

Cumartesi günü 15.701 insanda koronavirüs tespit edilen Los Angeles'ta toplam 806.210 vaka bulunuyor.