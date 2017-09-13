- ABD'de sakar aşık yüzüğü nehre düşürdü



KANSAS - ABD'nin Kansas şehrinde sakar aşık, yüzüğü nehre düşürdü.

ABD'nin Kansas şehrinde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak için diz çöken adam, tam yüzüğü takacakken nehre düşürdü. Adamın elinden kayan yüzük ise köprüdeki boşluktan nehre düştü. Şok olan çifti ise sürpriz evlilik teklifini kayda alan arkadaşları tarafından görüntülendi.