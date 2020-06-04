ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan gösterilerde polis şiddeti artıyor. Vallejo şehrinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci silahla 5 el ateş ederek öldürdü.

ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
04.06.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:53

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Vallejo eyaletinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki Sean Monterossa isimli genci silahla ateş ederek öldürdü.

KEMERİNDE SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ, ÖLDÜRDÜ

ABD'de devam eden protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarından sonra Vallejo şehrinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki Sean Monterrosa isimli genci bir eczaneyi yağmaladığı şüphesi ile durdu. Polisi görünce diz çöken ve ellerini havaya kaldıran Sean'ın kemerinde silah olduğunu düşünen polis, genci ateş ederek öldürdü. Daha sonra üstü çıkarılan Sean'ın kemerinde bulunan polisin silah sandığı nesnenin çekiç olduğu ortaya çıktı.

ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü

5 EL ATEŞ ETTİ

Polis şefi Shawny Williams, polisin genci görünce önce kaçmaya çalıştığını daha sonra diz çöküp ellerini kaldırdığını, polisin ise genci belinde tabanca olduğunu düşünüp kendisine 5 el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Williams, polis hakkında soruşturma açıldığını soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını ifade etti. Polis şefi, olayın yaşandığı gece yaklaşık 50 yağma ihbarı aldıklarını ve yaklaşık 100 kişinin polis merkezinin etrafını sarıp taşladığını söyledi.

Dünya Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir Haber
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı Haber
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
Son Dakika: Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, başkentte kontrolü sağladı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa İlhan Cavcav Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 21:54:07. #1.15#
title