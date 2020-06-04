ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un öldürülmesi sonrasında başlayan gösterilerde polis şiddeti artıyor. Vallejo şehrinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci silahla 5 el ateş ederek öldürdü.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Vallejo eyaletinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki Sean Monterossa isimli genci silahla ateş ederek öldürdü.

KEMERİNDE SİLAH OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ, ÖLDÜRDÜ

ABD'de devam eden protestolar sırasında yaşanan yağma olaylarından sonra Vallejo şehrinde polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki Sean Monterrosa isimli genci bir eczaneyi yağmaladığı şüphesi ile durdu. Polisi görünce diz çöken ve ellerini havaya kaldıran Sean'ın kemerinde silah olduğunu düşünen polis, genci ateş ederek öldürdü. Daha sonra üstü çıkarılan Sean'ın kemerinde bulunan polisin silah sandığı nesnenin çekiç olduğu ortaya çıktı.

5 EL ATEŞ ETTİ

Polis şefi Shawny Williams, polisin genci görünce önce kaçmaya çalıştığını daha sonra diz çöküp ellerini kaldırdığını, polisin ise genci belinde tabanca olduğunu düşünüp kendisine 5 el ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Williams, polis hakkında soruşturma açıldığını soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırıldığını ifade etti. Polis şefi, olayın yaşandığı gece yaklaşık 50 yağma ihbarı aldıklarını ve yaklaşık 100 kişinin polis merkezinin etrafını sarıp taşladığını söyledi.