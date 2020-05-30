ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'nin Minneapolis eyaletinde polisin diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyahi George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Floyd'u müdahale sırasında "Lütfen, lütfen ayağa kalkmama izin verin" ve "Nefes alamıyorum" sözleri duyuluyor.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis Polis Departmanında görevli memur Derek Chauvin'in diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü George Floyd cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

"LÜTFEN AYAĞA KALKMAMA İZİN VERİN"

Görüntülerde Floyd'un üzerine birden fazla polis memurunun çıktığı görülüyor. Floyd'un müdahale esnasında "Lütfen, lütfen ayağa kalkmama izin verin" ve "Nefes alamıyorum" sözleri duyuluyor.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, "Bana göre bu kayıt ilk videoda gördüklerimizi doğruluyor. Açıkça incelenmesi gerekiyor. Bu videoda zanlının, çaresiz bir pozisyonda olduğu, kelepçeli ve hareket etme yeteneği olmadığı görünüyor. Açıkça gözaltında olduğu için nefes almak için polis memurlarına yalvarıyor. İşte bu videoda gördüğüm şey bu" dedi.