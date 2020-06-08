ABD'de polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
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ABD'de polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu

ABD'de silahsız siyahi vatandaş ambulansa binmediği için polis tarafından şok tabancası ile vuruldu.

ABD'de polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
08.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:10

ABD'de silahsız siyahi vatandaş ambulansa binmediği için polis tarafından şok tabancası ile vuruldu.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar tüm ülkeye yayılırken, ülkede polis şiddeti devam ediyor. ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax County kentinde 5 Haziran tarihinde polise ait vücut kamerası ile kaydedilen görüntülerde ambulansa binmemek için daireler çizen siyahi vatandaş polis tarafından şok tabancası ile vuruluyor. Ardından polis yere düşen vatandaşın üstüne çıkarak, şok tabancası ile elektrik vermeye devam ediyor. Siyahi vatandaşın müdahale sırasında tıpkı Floyd gibi "nefes alamıyorum" dediği duyulurken, birden fazla polisin vatandaşın üzerine çıkarak, kelepçe taktığı görüldü. Görüntülerin basına sızmasının ardından vatandaşı şok tabancasıyla vuran polis memuru Tyler Timberlake, tutuklandı. Timberlake, 3 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Emniyet Müdürü Edwin C. Roessler Jr., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada George Floyd isyanının ABD'yi sardığına dikkat çekerek, görüntülerin 5 Haziran tarihine ait olduğunu aktardı. Roessler Jr., Timberlake'in polis teşkilatının güç kullanımı politikalarını ihlal ettiğini ve görev yemini ile insan yaşamının kutsallığını görmezden gelen suç eylemlerinde bulunduğunu belirterek, "Video sadece Fairfax County'de değil, dünya çapında halkın polise olan güvenini zedeliyor. Böyle eylemler kabul edilemez" dedi. Emniyet Müdürü Roessler Jr., olay yerinde bulunan tüm polislerin görevden alındığını duyurdu.

Öte yandan, George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin ile yanındaki üç memur önce görevden uzaklaştırılmış, daha sonra gözaltına alınmıştı. Chauvin'e yönelik cinayet suçlaması ise üçüncü derece cinayetten, ikinci derece cinayete yükseltilmişti. - VIRGINIA

Kaynak: İHA

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