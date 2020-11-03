Oy verme işleminin sürdüğü ABD'de Trump, 3 eyaleti işaret etti: İyi gidiyoruz

ABD halkı, 46'ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor. Seçimin gidişatıyla ilgili konuşan Trump; Florida, Arizona ve Teksas'ta iyi durumda olduklarını söyledi.

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği ABD seçimleri için beklenen gün geldi. Mevcut başkan Donald Trump ve Joe Biden'ın yarışacağı, Beyaz Saray'da 4 yıl boyunca görev yapacak ismin belirleneceği seçimlerde son oylar bugün veriliyor. Tarihin en yüksek katılımlı seçimi olması beklenen 2020 ABD Başkanlık Seçimi dışında Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de belirlenecek.

ADAYLAR KRİTİK EYALETLERE ODAKLANDI

Şu ana kadar 98 milyon oyun erken verildiği seçime giden son günlerde adaylar kritik eyaletlere odaklandı. ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de kampanyanın son gününü geçirirken Biden, pazartesi gününü Pennsylvania ve Ohio'da geçirdi.

TRUMP: 3 EYALETTE İYİ GİDİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia'da yaptığı konuşmada, "İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida'da çok iyiyiz, Arizona'da çok iyiyiz, Teksas'ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz" dedi.

ANKETLER "BİDEN" DİYOR

Bu hafta açıklanan son anketler de aylardır görülenden farklı bir sonuç sunmadı. Anketlere göre Biden, başkan olmak için gereken 270 Seçmenler Kurulu oyunu alacak. Ancak Florida gibi bazı kilit eyaletlerde Trump'ın son günlerde rakibine yaklaşması bazı Demokrat çevrelerde endişe yarattı. Trump'ın, 2016'da aldığı sürpriz zaferi tekrarlaması için 'salıncak eyaletler'de anketlerin söylediğinin aksine zafer elde etmesi gerekiyor.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı