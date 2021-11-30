ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Haberler
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ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti. Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti.

Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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