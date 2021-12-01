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BBC

ABD'de okula silahlı saldırı: 3 öğrenci öldü, 8 kişi yaralandı

BBC - Haberler | Dünya
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 öğrenci öldü, 8 kişi yaralandı

Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü, biri öğretmen 8 kişi de yaralandı.

Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü, biri öğretmen 8 kişi de yaralandı.

Polis saldırıda 16 yaşında bir erkek öğrenci ile 14 ve 17 yaşlarındaki iki kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öğrencinin saldırıyı, babasının birkaç gün önce almış olduğu tabanca ile gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı Oxford kentinde yerel saatle öğren 12:50 civarında meydana geldi.

Polisin olay yerinden ilk ihbar telefonlarını aldıktan 5 dakika sonra okula ulaştığı ve saldırganın direnmeden teslim olduğu açıklandı.

Olayın tüm detayları henüz bilinmiyor ancak polis saldırganın silahı okula sırt çantasında götürdüğünü ve tuvaletten çıkıp etrafa ateş açtığını tahmin ediyor.

Yaralılardan ikisi ameliyata alındı, diğer altısının sağlık durumları ise stabil.

Yerel Detroit Free Press gazetesinin haberine göre okulda bir süredir bir saldırı olabileceği söylentileri dolaşıyordu ve bazı öğrenciler salı günü bu nedenle okula gitmedi.

ABD'de sadece bu yıl okullarda 138 silahlı olay meydana geldi.

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