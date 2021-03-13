ABD'de Meksika kurdu popülasyonu son 5 yılda büyüdü
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ABD'de Meksika kurdu popülasyonu son 5 yılda büyüdü

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:21
ABD'de Meksika kurdu popülasyonu son 5 yılda büyüdü

ABD'de nadir bir kurt türü olan Meksika kurdu popülasyonunda geçen yıla oranla yüzde 14 artarak 186'ya yükseldiği belirtildi.

ABD'de nadir bir kurt türü olan Meksika kurdu popülasyonunda geçen yıla oranla yüzde 14 artarak 186'ya yükseldiği belirtildi.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'nden (FWS) yapılan açıklamaya göre, ABD'de Meksika kurdu popülasyonunun 2020'de de büyüyerek art arda beşinci büyüme yılını gördüğü ortaya çıktı. Son sayıma göre, ABD'deki Meksika kurdu popülasyonu geçen yıldan bu yana yüzde 14 artarak, vahşi yaşamdaki toplam kurt sayısının en az 186'ya yükseldiği ifade edildi.

POPÜLASYONU 5 YILDA 2 KATINA ÇIKTI

Kurumlararası Saha Ekibi (IFT) tarafından Arizona ve New Mexico eyaletlerinde yer ve havadan yapılan sayımlar gerçekleştirildiği ve 114 New Mexico'da, 72 de Arizona'da olmak üzere 186 kurt tespit edildiği belirtildi. Ekibin 2019'da, 2018 yılına göre yüzde 24 artışla en az 163 kurt tespit ettiği ifade edilirken, kurt popülasyonunun son 5 yılda neredeyse 2 katına çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Meksika kurdunun Kuzey Amerika'daki en nadir gri kurt alt türü olduğuna ve 'Federal Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası' kapsamında nesli tükenmekte olan bir alt tür olarak gri kurttan ayrı olarak listelendiğine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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