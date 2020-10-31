Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi
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Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi

31.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:52

ABD'nin Florida eyaletinde aracında meydana gelen teknik sorun nedeniyle aracının kaputunun açan kişi, 3 metre uzunluğunda dev pitonla karşılaştı.

ABD'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı.

TELEFONA SARILDI

Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı. Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı.

PİTON GÜVENDE

Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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