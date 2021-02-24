- ABD'de küçük uçak araca çarptı
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- ABD'de küçük uçak araca çarptı

24.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:43

- ABD'de küçük uçak araca çarptı ABD'nin California eyaletinde küçük uçak acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

- ABD'de küçük uçak araca çarptı

WASHINGTON - ABD'nin California eyaletinde küçük uçak acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Livermore kentinde küçük uçak, havaalanı yakınında motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı sırada otoyolda bir araca çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Livermore polisi tarafından yapılan açıklamada, kazanın yaşandığı yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

- ABD'de küçük uçak araca çarptı
- ABD'de küçük uçak araca çarptı
- ABD'de küçük uçak araca çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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