ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi
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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 594 bin 306'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 11 bin 534 artışla 33 milyon 251 bin 982'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 344 artarak 594 bin 306'ya çıktı.

California, 3 milyon 788 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 236 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 269 ve Texas'ta 51 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

132 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 167 milyondan fazla kişiye ilk doz, 134 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 894 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 471 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 461 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 325 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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