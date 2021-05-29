ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 669 artarak 593 bin 962'ye ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 669 artarak 593 bin 962'ye ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 21 bin 670 artışla 33 milyon 240 bin 448'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 669 artarak 593 bin 962'ye çıktı.

California, 3 milyon 787 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 952 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 320 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 218 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 255 ve Texas'ta 51 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

132 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 166 milyondan fazla kişiye ilk doz, 133 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 729 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 391 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 459 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 322 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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