ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını "dua ettiği için" oksijen tüpüyle öldürdü
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ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını "dua ettiği için" oksijen tüpüyle öldürdü

24.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:53
ABD'de Kovid-19 hastası, oda arkadaşını

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

BBC'nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.

Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.

California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.

Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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