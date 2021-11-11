ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 62'ye çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1645 artışla 759 bin 62'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 95 bin 908 artışla 46 milyon 792 bin 138'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1645 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 759 bin 62'ye ulaştı.

California 4 milyon 985 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 273 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 857 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas???????'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 68,5'ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 13,4'üne ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 224,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 194,3 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 26 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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