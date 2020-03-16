ABD'de Korona virüsünden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi
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ABD'de Korona virüsünden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi

ABD'de Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

16.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:20
ABD'de Korona virüsünden ölenlerin sayısı 69'a yükseldi

ABD'de Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan Korona virüsünde vak'a sayısı 3 bin 782 olurken, 69 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 73 kişinin de tedavi edildiği açıklandı. New York'ta Korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 5'e yükseldi. New York eyaletinde tüm okullarda 16 Nisan'a kadar eğitime ara verildiği açıklandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısının 5'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin tümünün başka sağlık sorunlarının da bulunduğunu" açıkladı. Birkaç eyalette ise kafe, restoran ve gece kulüplerinin kapatılması kararı alındı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde büyük alışveriş merkezleri kapatılırken yetkililer, tüm kafe, bar ve restoranların faaliyetlerini tamamen askıya alındığını duyurdu. New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Ohio, Connecticut, Massachusetts ve başkent Washington'da da korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında okullar kapatılırken yerel saatle 21.00'den sonra tüm kafe, restoran ve gece kulüplerinin kapatılması kararı alındı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde görülen korona virüsü vak'a sayısının 3 bin 782'ye yükseldiğini, 3 bin 640 vak'anın da tedavi gördüğü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiği açıklandı. CDC açıklamasında, korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde 2 ay boyunca 50'den fazla insanın bir araya geleceği etkinliklerin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

BAKAN MNUCHİN: "ARTAN KRİZE ÇARE BULACAĞIZ"

ABD'de, korona virüs nedeniyle hava yolu şirketleri zor günler yaşıyor. Hava yolları korona virüsü kayıplarını azaltmaya çalışırken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin hükümetin, giderek artan krizin ağır yaraladığı hava yolu ve turizm sektörünü desteklemek için Kongre ile acil bir çalışma başlatılacağını açıkladı. ABD hava yolu şirketleri, maliyeti azaltma önlemleri arasında çalışanlara gönüllü ücretsiz izinler sunuyor. Amerikan Delta Havayolu şirketi, önümüzdeki birkaç ay içinde kapasitesini yüzde 40 azaltacağını ve Avrupa'ya tüm uçuşları kaldıracağını, 300 uçağın hangarlara çekileceğini duyurdu.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketi olan United Airlines ise Trump'ın, 30 gün süreyle bir çok Avrupa ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmesiyle Asya, Avustralya, Avrupa, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'ya yapılan uzun mesafeli uluslararası uçuşların tamamını askıya aldığını ve taleplerin düşmesi üzerine uluslararası uçuşları yüzde 75 azaltıldığını açıkladı.

ABD Ticaret Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükumetin etkilenen işverenlere yardımcı olmak için acil ekonomik bir paketin çıkartılması çağrısında bulunarak, "Hiçbir şirket, korona virüsü ve geçici gelir kaybı nedeniyle iflas etmemeli" açıklamasında bulundu.

Trump yönetimi, Kongre'nin zor günler geçiren ABD hava yolu şirketleri için finansal destek paketini hızla Kongre'ye getirilmesini ve desteklenmesini istedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence, "İngiltere ve İrlanda'ya getirilen seyahat kısıtlamasının Pazartesi günü gece yarısı itibarı ile yürürlüğe gireceğini" açıkladı.

Pence, "Amerikan vatandaşı olanların ve ABD'de sürekli oturma izni olanların bu yasaktan muaf olacaklarını" söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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