ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar Bitcoin bağışlayan Fransız, şüpheli bir şekilde ölü bulundu
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ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar Bitcoin bağışlayan Fransız, şüpheli bir şekilde ölü bulundu

30.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:30
ABD'de kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolar Bitcoin bağışlayan Fransız, şüpheli bir şekilde ölü bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak kanlı kongre baskınında isyancılara 520 bin dolarlık Bitcoin bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'ın Paris'te lüks bir otel odasında şüpheli bir şekilde intihar ettiği iddia edildi.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçimlere usulsüzlük karıştırıldığı yönündeki asılsız ve temelsiz iddialarına destek vererek seçim sonucunun değiştirilmesi talebiyle 6 Ocak'ta Washington'da toplanan kalabalığın Kongre binasını işgal etmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kongre baskınındaki isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışı yapan Fransız blog yazarı Laurent Bachelier'in (35) Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelin odasında aşırı doz uyuşturucu aldıktan sonra intihar ettiği bildirildi.

LÜKS ODADA AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU ALDI

İngiliz medyasının haberine göre, ABD'deki kongre baskını sırasında isyancılara 520 bin dolarlık bitcoin bağışlayan Bachelier'in Paris'teki lüks bir otelde rezervasyon yaptırdığı ifade edildi. Haberde, Bachelier'in resepsiyondan odasına alkol siparişi verdiği ve ardından yüksek dozda uyuşturucu alarak intihar ettiği kaydedildi. Bachelier'in 8 yıldır kronik sinir hastası olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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