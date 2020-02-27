ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 51 yaşındaki saldırgan, dün öğle sonu birkaç saat önce kovulduğu Molson Coors Beverage adlı bira üreticisi firmanın genel merkezinde 5 çalışanı öldürdükten sonra kendini vurdu
27.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:48
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com