ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü
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ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 51 yaşındaki saldırgan, dün öğle sonu birkaç saat önce kovulduğu Molson Coors Beverage adlı bira üreticisi firmanın genel merkezinde 5 çalışanı öldürdükten sonra kendini vurdu

27.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:48
ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü

, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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