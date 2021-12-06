ABD'de İşsizlik Yüzde 4,2'ye Düştü - Haberler
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ABD'de İşsizlik Yüzde 4,2'ye Düştü

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD'de istihdam, perakende sektöründeki iş kayıpları nedeniyle Kasım ayında yavaşlasa da işsizlik oranı, son 21 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD'de istihdam, perakende sektöründeki iş kayıpları nedeniyle Kasım ayında yavaşlasa da işsizlik oranı, son 21 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Bu veriler, ABD'deki iş piyasasının hızla daraldığına işaret ediyor.

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